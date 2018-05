Bruna Marquezine posa ao lado de Naomi Campbell em Cannes

A atriz Bruna Marquezine prestigiou o evento “Fashion for Relief” organizado pela modelo Naomi Campbell em Cannes, no último domingo (13). Bruna estava a trabalho na França e não só compareceu ao evento de Naomi, como posou para fotos ao lado dela em um encontro cheio de emoção, segundo o site Pure People.

Leia maisA Bruna Marquezine foi trollada pela Panini por causa do Neymar e …Após ganhar figurinhas só de Neymar, Bruna Marquezine está …

Fashion for Relief é uma organização beneficente criada em 2005 para arrecadar fundos destinados a projetos ligados a causas ambientais e humanitárias. O evento da organização conta com festa e desfile, reúne fashionistas e famosos. Em 2018, o tema do evento foi Race to Equality.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine atingiu 20 milhões no Instagram

Créditos: Instagram/Reprodução

Mais galerias

Savage X Fenty: Rihanna de lingerie

Letícia Spiller em ensaio nu

Agildo Ribeiro

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Savage X Fenty: Rihanna de lingerie

Letícia Spiller em ensaio nu

Agildo Ribeiro

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1212854’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL