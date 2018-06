Bruna Marquezine faz contagem regressiva de cenas para viagem à Rússia

(Foto: reprodução/ Instagram) Bruna Marquezine

Leia maisNa Rússia, repórter é beijada e tem seio apalpado durante …Rapaz passa oito horas tatuando rosto de Neymar nas costas

Nesta quarta, 20, Bruna Marquezine embarca para a Rússia para encontrar o amado Neymar e assistir de pertinho o jogo do Brasil contra a Costa Rica na Copa do Mundo.

Porém, não estava nada fácil para a atriz segurar a ansiedade. Nesta segunda, 19, ela mostrou através de seu Instagram Stories uma contagem regressiva de cenas da novela Deus Salve o Rei a serem gravadas, revelando que não via a hora de finalizar o trabalho e rumar ao aeroporto.

Em um dos vídeos, disse: “Ainda faltam 16”, se referindo às cenas que faltavam. No fim do dia, outro vídeo mais animado revelou que só faltavam três cenas. Então, ela fala ao diretor: “Essa daqui já foi. Risca ela, pelo amor de Deus. Agora só falta uma”.

A viagem de Marquezine à Rússia será rápida. Na próxima segunda-feira, 25, ela tem que estar de volta ao Brasil para gravar mais cenas.

#BruMar: o casal queridinho do Brasil:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Brumar

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Aniversário de 48 anos do Seu Jorge

Beyoncé e Jay-Z

Marina Lima e Lídice Xavier

Mais galerias

Aniversário de 48 anos do Seu Jorge

Beyoncé e Jay-Z

Marina Lima e Lídice Xavier

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1268240’);

});

})(jQuery)





Fonte: Vírgula UOL