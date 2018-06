Bruna Marquezine e Neymar são o casal mais popular nas pesquisas da web, aponta levantamento

Bruna e Neymar

Leia mais’Você que se permitiu ser a outra’, diz Jojo sobre prints para …Site lista os 10 lugares do mundo mais populares para pedidos de …

De acordo com levantamento da SEMrush, software de busca e business inteligence, Neymar e Bruna Marquezine são os mais buscados em plataformas como Google e Bing nos últimos seis meses.

Conhecidos pelo apelido de Brumar, eles foram procurados com média de quase 110 mil buscas no período.

Em segundo lugar, apareceram Luciano Huck e Angélica, com média de 37 mil buscas.

Veja o ranking completo:

1º lugar: Bruna Marquezine e Neymar – 110 mil buscas

2º lugar: Angélica e Luciano Huck – 37 mil buscas

3º lugar: Anitta e Thiago Magalhãe – 23 mil buscas

4º lugar: Juju Salimeni e Felipe Franco – 22 mil buscas

5º lugar: Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank – 19 mil buscas

6° lugar: Tatá Werneck e Rafael Vitti — 18 mil buscas

7° lugar: Ana Carolina e Letícia Lima — 14,6 mil buscas

8° lugar: Lexa e MC Guimê — 11,1 mil buscas

9° lugar: Bruno Gissoni e Yanna Lavigne — 10,8 mil buscas

10° lugar: Thiaguinho e Fernanda Souza — 9,3 mil buscas

Fonte: Vírgula UOL