Bruna Marquezine e Neymar passam a virada juntos e trocam beijos em Noronha

Reprodução/Instagram Bruna Marquezine, Neymar Jr, Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Kevin Trapp e Izabel Goulart

Bruna Marquezine e Neymar estão juntos novamente e os fãs só conseguem comemorar a volta do casal iô-iô mais amado desse Brasil.

Os dois passaram o Réveillon juntinhos em Fernando de Noronha e trocaram muitos beijos na hora da virada.

Reprodução/Instagram Bruna Marquezine e Neymar trocam beijos

Além do casal, vários famosos curtiram a festa que teve como anfitriões Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

Izabel Goulart e Kevin Trapp, goleiro e companheiro de Neymar no PSG, também aproveitaram a festa.

Neymar e Bruna terminaram em junho de 2017 e está é a quarta vez que o casal retoma a relação.

Muito amor

Fonte: Vírgula UOL