Bruna Marquezine e Neymar Jr. estrelam vídeo quente de Dia dos Namorados

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Leia maisExaltado, Ferrugem se irrita com fãs e joga celular de jovem …Vestido de unicórnio, Ryan Reynolds surpreende ao cantar em …

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas do novo vídeo da C&A para o lançamento da coleção de Dia dos Namorados, que estará nas lojas a partir de hoje.

No vídeo, eles aparecem de calcinha e cueca, protagonizando cenas quentes.

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

A web até brincou com com o casal, dizendo que as imagens mostram “50 tons de Brumar”, fazendo referência ao romace erótico 50 Tons de cinza.

Confira os vídeos:

Uma publicação compartilhada por David Brazil (@davidbrazil) em 14 de Mai, 2018 às 5:06 PDT

Uma publicação compartilhada por _______ Fada Bruhna _______ (@fadabrumarquezine) em 14 de Mai, 2018 às 4:39 PDT

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Bruna e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Créditos: Reprodução/Instagram

Bruna e Neymar

Bruna Marquezine e Neymar Jr. são as estrelas da campanha de Dia dos Namorados da C&A

Créditos: Reprodução/Instagram

Mais galerias

Savage X Fenty: Rihanna de lingerie

Letícia Spiller em ensaio nu

Agildo Ribeiro

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Savage X Fenty: Rihanna de lingerie

Letícia Spiller em ensaio nu

Agildo Ribeiro

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1280425’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL