Bruna Marquezine e Neymar causam burburinho na semana de moda de Paris

Bruna Marquezine e Neymar causaram burburinho durante a semana de moda de Paris, na última quinta-feira (27). O casal brasileiro estava entre os convidados da primeira fila do desfile da grife Off-White durante a temporada de primavera/verão 2019.

Com um longo estampado, Bruna posou nas ruas da cidade, elogiou o desfiles e postou vários partes do show em seu Instagram Stories.

Na passarela, a grife teve a presença das tops Kendall Jenner e Bella Hadid.

Bruna Marquezine e Neymar na PFW

Casal esteve no desfile da grife Off-White durante a semana de moda de Paris

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL