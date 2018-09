Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa lideram time de famosos em desfile em Milão

A grife italiana Dolce & Gabbana levou os amigos da marca para sua passarela durante a temporada de moda primavera/verão de Milão.

O Brasil foi representado em peso. Pela terceira vez, Marian Ruy Barbosa esteve no desfile da grife. Bruna Marquezine fez sua estreia, assim como as blogueiras Helena Bordon e Lala Rudge. Yasmim Brunet desfilou ao lado do marido, Evandro Soldati.

Riscaram também a passarela da marca a modelo americana plus size Ashley Graham e a cantora e ex-primeira dama francesa, Carla Bruni.

Dolce & Gabbana na semana de moda de Milão

Famosos se encontram na passarela da grife

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL