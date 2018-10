Bruna Marquezine confirma fim de namoro com Neymar: “partiu dele”

A atriz Bruna Marquezine confirmou, na última quinta-feira (18), o fim do namoro com o jogador Neymar.

Casa roubada, problema de saúde e boato de separação: os últimos …

Em evento de moda, Bruna confirmou aos jornalistas o fim do romance. “Partiu dele”, disse a atriz.

Os boatos surgiram no início da semana quando Bruna postou fotos em Fernando de Noronha e fãs perceberam que ela estava sem aliança.

Bruna Marquezine em Paris

Atriz esteve no desfile da Miu Miu durante semana de moda

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL