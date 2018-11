Bruna Marquezine aposta em look branco de R$ 4,3 mil para evento do Instituto Neymar

A atriz Bruna Marquezine aderiu à moda do look total white para evento beneficente do Instituto Neymar e IKMR, em São Paulo, na última segunda-feira (26).

Apresentadora da noite, ela elegeu um short e uma jaqueta ambos da marca americana Cult Gaia. O conjunto é avaliado em R$ 3 mil e a sandália da grife Alexandre Birman custa R$ 1,3 mil.

Bruna Marquezine em evento do Instituto Neymar

Atriz apostou em look todo branco avaliado em R$ 4,3 mil

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL