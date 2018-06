Bruna Marquezine ama brinco em homenagem a ela e Neymar Jr.: “Eu quero!”

Bruna Marquezine e Neymar

Leia maisMaroon 5 lança cover de ‘Three Little Birds’, clássico de Bob …Rosa ou branco? Vestido de Juliana Paes gera dúvidas e seguidores …

Uma fã decidiu mostrar para Bruna Marquezine um brinco especial para a Copa do Mundo, feito em homenagem ao casal mais badalado do momento, formado pela atriz e pelo jogador Neymar Jr.

“Já quero esse brinco para ontem”, afirmou a seguidora no Twitter, marcando Bruna. “Eu quero esse brinco”, respondeu rapidamente a atriz de Deus Salve o Rei.

Brinco “BruMar”

A responsável pelo adereço é Larissa Aragão, dona da loja Furo Certo. No brinco, é possível ler: BruMar.

A dona da loja afirmou que tentará entregar o brinco para Bruna. E aí? Será que ela usa na Copa do Mundo?

Eu quero esse brinco

— Bruna Marquezine (@BruMarquezine) 10 de junho de 2018

Fonte: Vírgula UOL