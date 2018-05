Bruna Linzmeyer aparece em fotos sem depilar virilha e axila e recebe apoio dos fãs

Bruna Linzmeyer não tem medo de se envolver em polêmicas. A atriz é ativista dos movimentos feminista e LGBT+ e sempre se pronunciou sobre as questões envolvendo esses temas. Mas dessa vez ela causou comoção sem nenhuma palavra.

Ela postou em seu instagram uma foto feita por Gleeson Paulino, em que podemos ver as suas axilas sem depilação:

Muitos fãs elogiaram a atitude de Bruna e destacaram a beleza da atriz na foto. “Com esse olhos quem repara nos pelos”, brincou uma seguidora, enquanto outra destacou: “Passei aqui só pra dizer que te admiro!!! Pois, qual o problema em ter pelos???? Homens e mulheres que tem nojo de pelos, no mínimo devem ser da família dos golfinhos”.

No Instagram do fotógrafo, outra imagem de Bruna, dessa vez dando destaque para a virilha da atriz, também causou repercussão.

