Britney Spears posa de biquíni ao lado do filho mais velho e fãs se impressionam

Britney Spears e Sean

Britney Spears posou ao lado do filho mais velho, Sean Preston, durante um passeio por Miami, nos Estados Unidos. A cantora impressionou os fãs!

“Eu e Pres tendo um dia de descanso no nosso lugar favorito em Miami”, escreveu na legenda da imagem.

Alguns fãs ficaram impressionados com o crescimento de Sean, que já tem 12 anos. “Meu Deus, peguei essas crianças no colo”, brincou um fã brasileiro. “Eu vi esse menino nascer”, completou mais um.

Além de Sean, Britney é mãe de outro menino, Jayden, de 11 anos, também fruto da relação com Kevin Federline.

