Brinquedo polêmico encoraja crianças a construir muro de Trump na fronteira com México

(Foto: divulgação)

Leia maisHambúrguer com pastel reúne o melhor da frituraIdosa de 106 anos é morta a pauladas no Maranhão

Se existe um brinquedo de mau-gosto, é este! A empresa online Keep And Bear lançou um brinquedo polêmico chamado “Build The Wall (Construa o muro)”, que permite que as crianças construam o muro prometido por Donald Trump na fronteira entre EUA e México.

Inspirado no famoso Lego, a caixa do brinquedo exibe o nome “Maga”, que significa “Make America Great Again (Faça a América Grande Novamente)” e é o slogan do presidente norte-americano. O muro de cem blocos ainda vem com um boneco construtor que é a cara de Donald Trump.

Build The Wall custa US$ 29,95 (cerca de R$ 112) e estará à venda a partir de 23 de novembro pelo site da empresa, coincidindo com a marcha de milhares de mexicanos rumo à fronteira com os EUA.

Esse brinquedo está dando o que falar. Confira fotos:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Brinquedo do muro de Donald Trump

Créditos: divulgação

Brinquedo do muro de Donald Trump

Créditos: divulgação

Brinquedo do muro de Donald Trump

Créditos: divulgação

Brinquedo do muro de Donald Trump

Créditos: divulgação

Brinquedo do muro de Donald Trump

Créditos: divulgação

Brinquedo do muro de Donald Trump

Créditos: divulgação

Mais galerias

‘Fred Flintstone’ é parado por excesso de velocidade

Homem furta bode e tenta fugir pelo metrô

Casamento

Mais galerias

‘Fred Flintstone’ é parado por excesso de velocidade

Homem furta bode e tenta fugir pelo metrô

Casamento

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1297154’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL