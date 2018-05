Brinquedo estoura e queima dedos de menina de 9 anos

O brinquedo estourou após um dia de uso

Um brinquedo de apertar, um modelo do Soft and Slo Squishies, estourou e queimou os dedos de uma menina de nove anos no Reino Unido. Lisa Marie Coyle contou ao Mirror que teve que correr com a filha Cara-Rose ao hospital. “Compramos o brinquedo no sábado. Ela brincou o dia todo e meu filho de dois anos também”, disse ela.

“Acordei no domingo com os gritos de dor da minha filha. O brinquedo é de apertar, mas estourou e queimou as mãos da minha filha”, continuou Lisa. A mãe registrou uma reclamação na loja onde comprou o brinquedo e está alertando outros pais sobre o perigo.

Aquaplay

Créditos: Divulgação

Autorama

Créditos: Reprodução

Banco Imobiliário

Créditos: Reprodução

Bate Bate

Créditos: Reprodução

Bichinho Virtual

Uma verdadeira febre

Créditos: Reprodução

Boca Rica

Créditos: Reprodução

Boneca Moranguinha

Essa bonequinha, na verdade, é até de antes dos anos 1990, mas fez muito sucesso naquela década.

Créditos: Reprodução

Boneco Dragonball Z

Créditos: Reprodução

Bonecos Power Rangers

Créditos: Reprodução

Cara Maluca

Créditos: Reprodução

Carrinho de Rolimã

Outro brinquedo muito antigo que ultrapassou gerações até a década de 90

Créditos: Reprodução

Ferrorama

Créditos: Reprodução

Fofolete

Créditos: Reprodução

Gelouco

Créditos: Reprodução

Jogo da Pescaria

Créditos: Reprodução

Jogo da Vida

Créditos: Reprodução

Lava-rápido Hot Wheels

Atravessando a cidade, aproveite para entrar no lava-rápido Hot Wheels…

Créditos: Divulgação

Lego

Créditos: Divulgação

Master System II

O “irmão” do Mega Drive

Créditos: Reprodução

Max Steel

Créditos: Reprodução

Mega Drive

Créditos: Reprodução

Megazord

Créditos: Reprodução

Mini-craque

Créditos: Reprodução

Mini-game

Créditos: Reprodução

Nintendo 64

Créditos: Divulgação

Pega Vareta

Créditos: Divulgação

Pequeno Arquiteto

Créditos: Reprodução

Playstation

Créditos: Divulgação

Pogobol

Créditos: Reprodução

Raspadinha da Eliana

Créditos: Reprodução

Super Nintendo

Créditos: Divulgação

Tamagotchi

Uma espécie de bichinho virtual gringo, brinquedo de burguês

Créditos: Divulgação

Tazo

Créditos: Reprodução

Turnin' Turbo Dashboard

Créditos: Reprodução

Vai e Vem

Créditos: Divulgação

Boneco do Woody

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL