Briga sem fim

Quem entrou na defesa pela permanência do vice-governador Carlos Fávaro (PSD) no comando da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) foi o líder do PSD na Assembleia Legislativa, deputado Gilmar Fabris. “Não abrimos mão da Sema”. Enquanto as lideranças do PSD brigam publicamente pelo comando da Sema, o PSB continua afirmando que existe um compromisso do governador Pedro Taques (PSDB) em contemplar o partido com a Sema assim que Fávaro deixar o cargo. Com a palavra o governador, o dono da caneta.