Briga por ketchup em pizzaria do Rio Grande do Sul deixa dois mortos

Briga por catchup em pizzaria

Acredite se quiser, mas isso aconteceu de verdade! Duas pessoas foram mortas em uma pizzaria do município de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

E o motivo da briga seria nada menos do que sachês de catchup. Segundo jornal local, a polícia afirmou que um grupo de amigo pediu uma pizza e foram chamados pelo segurança do local ao pegarem os catchups.

A discussão começou e o segurança teria sacado uma arma e efetuado disparos. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida, encaminhada em estado grave para um hospital de Porto Alegre.

Fonte: Vírgula UOL