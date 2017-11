Briga política

A secretária-adjunta da Casa Civil de Mato Grosso, Paolla Reis, foi acionada na Justiça pelo presidente estadual do PDT, deputado estadual Zeca Viana. O parlamentar solicita a devolução dos bens do partido, entre eles uma caminhonete Mitsubishi L-200. Em novembro do ano passado, o juiz Jorge Iafelice dos Santos já havia condenado a secretária com relação aos bens do PDT, antigo partido de Paolla e do governador Pedro Taques. Atualmente eles estão filiados no PSDB.

Por determinação da juíza Ana Paula Carlota Miranda, da 5ª Vara Cível de Cuiabá, Paolla tem 15 dias se manifestar sobre os bens de propriedade do PDT. A secretária-adjunta da Casa Civil nega que esteja com os bens do partido.