Briga ao som de ‘Alma Gêmea’ em show de Fábio Jr viraliza na web

Confusão no show de Fábio Jr.

Um vídeo de um show de Fábio Júnior ganhou a internet essa semana. Enquanto cantava o hit Alma Gêmea, um grupo da plateia começou a brigar feio.

Cerca de cinco pessoas trocavam socos e chutes, enquanto o canto entoava a canção, sem parar ou perceber o que estava rolando na casa de shows da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

“Uma treta bem louca ao som de alma gêmea”, escreveu a internauta Agnes Victória no Twitter. A postagem tem milhares de visualizações no Twitter.

A confusão teria começado por conta de uma mulher subiu na cadeira durante a apresentação e atrapalhou a visão de outros fãs.

Confira o vídeo:

uma treta bem louca ao som de alma gêmea. pic.twitter.com/ER3WJiuYvM

— Agnes Victória (@agnesmarques_) June 4, 2018

Fonte: Vírgula UOL