Brasilienses comemoram aniversário da cidade com programação cultural 

O aniversário de 58 anos de Brasília é comemorado com muitos shows e apresentações neste fim de semana. Para as famílias, uma das atrações são espetáculos teatrais na Torre de TV, região central da capital federal. O Grande Circo dos Irmãos Saúde do Circo Artetude (DF), Benedito e Boi Pintadinho da Cia. Pilombetagem (DF), Supimpa Trupe dos Brincantes do Gama (DF) e O Homem Banda de Mauro Bruzza (RS) se apresentam nesta tarde.

A baiana Maria Rosa da Silva Borges, de 53 anos, levou a neta Manuele, de 7 anos, para aproveitar o sábado de sol e assistir aos grupos teatrais. Maria mudou-se há menos de um ano para Sobradinho, região administrativa do Distrito Federal. “Meu filho mora aqui há oito anos e gostei daqui. É mais seguro que Camaçari, onde morava”, conta.

Já o auxiliar de serviços gerais Sílvio Dias, de 41 anos, veio de Goiás para o Distrito Federal há 20 anos, em busca de melhores condições de trabalho. Morador de Planaltina, foi neste sábado com as filhas Maria Eduarda, de 8 anos, e Sofia, de 4 anos, para participar das atividades infantis em homenagem ao aniversário da capital. Depois da Torre de TV, a família vai ainda aproveitar a programação do Parque da Cidade.

A partir das 18h, a Esplanada dos Ministérios terá shows gratuitos com Sabrina Vaz, Aruc Samba Show, Preta Gil, Xand Avião e DJ Emídio. Amanhã, a partir das 15h, os shows serão com Rapadura Xique Chico, Donas da Rima, Câmbio Negro, G.O.G., Mano Brown e DJ Pegada Black Dança & Cia.

O investimento de toda a festa está em torno de R$ 1,5 milhão, segundo a Secretaria de Cultura do Distrito Federal.

Transporte público

Para atender quem participa da festa dos 58 anos da capital federal, na Esplanada dos Ministérios ou na Torre de TV, houve reforço nas linhas de ônibus que têm como destino a Rodoviária do Plano Piloto neste sábado (21) — dia do aniversário — e no domingo (22). Nos dois dias, das 17h à meia-noite, os coletivos serão destinados de acordo com a demanda, segundo o governo do DF.

O metrô funciona normalmente no sábado, das 6 h às 23h30, e no domingo, das 7h às 19 h.

Fonte: Agência Brasil