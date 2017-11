Brasília recebe hoje mutirão de prevenção do câncer colorretal

Brasília recebe hoje (10) o 12º Mutirão de Prevenção do Câncer Colorretal, promovido pela Sociedade Brasileira de Endoscopia (Sobed), que vai fazer 50 exames de colonoscopias gratuitos em pacientes pré-selecionados. A ação ocorre no Hospital de Base e conta com a presença dos melhores especialistas do Brasil e do mundo, entre eles a canadense Linda Rabeneck, presidente da Comissão de Prevenção de Combate ao Câncer Colorretal da Organização Mundial de Endoscopia (WEO).

A campanha tem por objetivo divulgar a importância da prevenção deste tipo de câncer, que tem a terceira maior incidência em homens e a segunda entre as mulheres.

“O mutirão tem duas funções. A primeira é atender parte da população que não tem acesso ao sistema de saúde. A outra é alertar sobre a importância da prevenção do câncer do colorretal”, disse o médico Lix de Oliveira, presidente da Comissão de Mutirões e Prevenção de Câncer Colorretal da sociedade.

Os exames serão aplicados em pacientes de 50 a 75 anos, que é a faixa de maior incidência da doença. Os médicos do mutirão trabalham com equipamentos de última geração para fazer o diagnóstico. Caso sejam identificadas lesões ou tumores, os pacientes são encaminhados para tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS).

“O câncer do colorretal é passível de prevenção. Então, por meio de informação correta e de qualidade, conseguimos diminuir o número de casos e evitar que mais pessoas sofram e morram em decorrência desse câncer”, disse o médico.

Prevenção

A recomendação é que tanto os homens, quantos as mulheres na faixa etária entre 50 e 75 anos, ou qualquer pessoa que tenha algum parente que teve câncer colorretal, procure um médico para fazer o exame preventivo.

“Conseguimos chegar aos acompanhantes dos pacientes, motivados a conhecer mais sobre esse tipo de câncer e sua prevenção. Vamos promover orientação a todos sobre os mecanismos de rastreio e combate, tornando-os potenciais divulgadores em suas comunidades e famílias”, afirmou Oliveira.

A ação ocorre às vésperas da 16ª Semana Brasileira do Aparelho Digestivo (SBAD), que tem por finalidade alertar a população e autoridades a respeito da importância da prevenção do câncer de cólon e reto.

*Estagiário sob a supervisão de Maria Claudia

Fonte: Agência Brasil