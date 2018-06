Brasileiros dão enxurrada de memes contra seleção da Argentina

(Foto: reprodução/ Twitter)

Se tem uma coisa na Copa do Mundo que é tão legal quanto torcer para a Seleção Brasileira, é gorar a Seleção Argentina, nossa eterna rival. E a internet comprova isso.

Durante o jogo entre Argentina e Islândia que rolou nesta manhã de sábado, 16, e terminou em empate de 1 a 1, os brasileiros mostraram com enxurrada de memes o quanto é prazeroso secar o time de Messi.

É um post mais criativo que o outro. Dê uma olhada:

Boraaaa secar os hermanos #Argentina pic.twitter.com/3T78D1ZoKS

— Miguel Lourenço (@miguellwolf) 16 de junho de 2018

Kannemann assistindo a essa zaga da #Argentina #Copa2018 pic.twitter.com/ZtBirXxyos

— Diego Neymar Franco (@DiegoFPadilha) 16 de junho de 2018

Somos Todos Islândia!#ARGISL #Islandia #Messi #Argentina pic.twitter.com/m4V9tvAtyx

— Rasvn_Rodrigo (@RodrigoVilaNov1) 16 de junho de 2018

Vai Elsa!!! #Islândia #Argentina #ARGXISL #Iceland #WorldCup pic.twitter.com/e3qsZsVwSl

— Miss_P (@Debora_Barbalho) 16 de junho de 2018

Alegria dura pouco… #Argentina pic.twitter.com/MlmoKPJ517

— Jane Jesus (@JaneJesus10) 16 de junho de 2018

