Brasileiro é campeão da etapa de Bali do Circuito Mundial de Surfe

O capixaba Ítalo Ferreira, 24 anos, é o campeão do Corona Bali Protected, do Circuito Mundial de Surfe. Ele ultrapassou o polinésio Michel Bourez e agora é líder do ranking internacional, depois de cinco etapas.

Ítalo teve a maior contagem de pontos e finalizou com 18,87 do total de 20. Ele obteve duas notas acima de nove.

O brasileiro foi coroado e carregado em uma espécie de trono dourado após deixar o mar.

“O Ítalo arrebentou. Foi muito bem. Ele desbancou o Michel”, comemorou o presidente da Confederação Brasileira de Surf, Adalvo Argolo, em declaração à Agência Brasil.

Fonte: Agência Brasil