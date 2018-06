Brasileira vence bulimia e ajuda a quebrar padrões no Instagram

Mirian Bottan

Com incríveis 614 mil seguidores, a jornalista Mirian Bottan é uma celebridade do Instagram por uma excelente causa.

Após ter enfrentado transtornos alimentares por mais de uma década, ela decidiu usar sua conta no Instagram e criou o #projetovidão para contar sua história e inspirar outras pessoas a quebrar padrões de beleza.

“Depois de tanto tempo sendo bombardeadas com modelos com peso muito abaixo da média, depois de tanta propaganda de shake, de tanta musa fitness e tanta capa de revista cheia de Photoshop, parece que só é magro quem tem barriga negativa e que todo mundo tem que ser assim (ou morrer tentando)”, escreveu recentemente, em uma de suas postagens, sempre muito informativas e bem escritas.

“E se um corpo com um pouco de gordura localizada é visto como um problema que precisa ser resolvido, um corpo realmente gordo é considerado um absurdo, que merece ser desrespeitado, zoado e humilhado, afinal, quem mandou estar tão longe do corpo magro obrigatório? E já passou da hora de entender que isso não está ajudando a melhorar a saúde de ninguém”, continuou a jornalista.

“Não estou dizendo que você não pode querer emagrecer. Mas essa obsessão pela magreza extrema precisa acabar. Precisamos entender de uma vez por todas que todos os tipos de corpos merecem existir, para que nossas meninas possam finalmente reaprender a se amar e parar de vomitar, definhar e tirar a própria vida, numa busca desesperada por um pouco de respeito e paz”, completou a celebridade do Instagram.

O ator e músico Alexandre Nero indicou o perfil de Mirian: “Hoje vim aqui propor para seguirem essa moça. Tenho a seguido já faz algum tempo e achado tão bacana as coisas que ela posta. Sabemos da força que a mídia influencia de maneira nociva as meninas e mulheres (nós homens também sofremos esse ataque, mas infinitamente menos, não podemos negar), e como se não bastasse as grandes corporações fazerem isso, agora temos ainda o Instagram pessoal de cada um de nós fazendo essa ostentação falsa de beleza, do corpo de capa de revista, do “biotipo único” Atentem: O assunto aqui não é saúde, muito pelo contrário”, escreveu Alexandre.

Brasileira combate bulimia no Instagram

Fonte: Vírgula UOL