Brasileira é presa em aeroporto do Rio com droga avaliada em R$ 1,5 mi

Uma brasileira de 24 anos de idade, residente em Natal, foi presa em flagrante pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-Tom Jobim por transportar em sua bagagem 10,26 quilos de MDMA (metileno dioxi metanfetamina), que é o princípio ativo do ‘ecstasy’.

A droga foi apreendida no dia 19 pelo Serviço de Conferência de Bagagem da Alfândega do Galeão, distribuída em seis pacotes ocultos em fundos falsos das malas da passageira. Ela desembarcou no aeroporto do Rio procedente de Lisboa, Portugal, com embarque inicial em Bruxelas, na Bélgica.

Segundo informação da Alfândega do Galeão, depois de ser selecionada pelo Sistema de Gerenciamento de Risco e identificada por reconhecimento facial, a passageira teve as bagagens encaminhadas para a inspeção no Raio X. Ali, as imagens revelaram a existência de substância orgânica.

A passageira foi encaminhada para a inspeção física, que constatou a existência da droga oculta nas malas. De acordo com os fiscais da Receita Federal, a mercadoria apreendida tem valor estimado de R$ 1,5 milhão.

Fonte: Agência Brasil