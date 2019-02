Brasileira é premiada por seu trabalho pela valorização da diversidade

A consultora Liliane Rocha foi a única brasileira, entre 101 lideranças globais, premiada pelo seu protagonismo na luta pela valorização da diversidade no Brasil. O prêmio 101 Top Global Diversity&Inclusion foi entregue, esta semana, durante o 3º Congresso Mundial de Diversidade e Inclusão, realizado em Mumbai, na Índia, durante o Congresso Mundial de Desenvolvimento de Recursos Humanos.

Esse evento acontece há 27 anos e reúne lideranças de todo o mundo para discutir o futuro do trabalho. São reconhecidos os líderes globais que contribuem para que as empresas sejam mais inclusivas e valorizem a diversidade entre seus funcionários.

Liliane é presidente e fundadora da consultoria Gestão Kairós, especializada em sustentabilidade e diversidade. Brasileira de origem humilde, enfrenta desde cedo os desafios de ser mulher e negra. Da Índia, Liliane falou à Agência Brasil da honra de ter sido incluída entre os 101 líderes mundiais escolhidos pelo congresso.

“Eles acharam que o trabalho que venho realizando é legítimo, um trabalho de referência, um trabalho importante e por isso me convidaram para estar na terra de Mahatma Gandhi, um dos maiores líderes humanitários que já tivemos no planeta, para falar sobre diversidade”, disse.

Capacitação

Ela avaliou que o futuro do mercado de trabalho global tem que ser inclusivo. “A gente está em um momento da humanidade onde as pessoas querem igualdade, querem equidade, querem justiça social”, afirmou. No congresso, Liliane compartilhou a realidade do Brasil e conheceu a realidade de outros países.

Desde 2015, a Gestão Kairós realizou mais de 100 palestras e oficinas de capacitação, nas quais participaram mais de 8 mil pessoas. “Elas começaram a pensar e refletir com a gente sobre o que é diversidade, como ser mais inclusivo na nossa empresa, na nossa sociedade, em nosso dia a dia”, afirmou.

O plano de Liliane é consolidar o trabalho da Gestão Kairós no Brasil, em parceria com empresas de vários segmentos, para falar sobre diversidade e inclusão para um número maior de pessoas.

Não é a primeira vez que Liliane representa o Brasil em eventos no exterior. Em 2017, ela compartilhou sua experiência sobre diversidade no primeiro congresso de liderança inclusiva online de Londres. Em 2018, foi convidada pela Comissão Europeia para fazer a abertura do Fórum Nacional de Diversidade de Portugal, que contou com a presença de representantes de grandes empresas da Europa.

