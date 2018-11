Brasileira Adriana Lima se despede da Victoria’s Secret após 19 anos

Após 19 anos de reinado como angel, a brasileira Adriana Lima chorou na passarela da Victoria’s Secret, na última quinta-feira (08). A modelo tinha anunciado no início do dia que aquele seria seu último desfile pela grife de lingerie.

Aos 37 anos, Adriana é a modelo que mais tempo desfilou para a grife. Ela tinha 18 anos quando pisou pela primeira vez na passarela da VS. “Querida Victoria, muito obrigada por me mostrar ao mundo, por dividir seus segredos e, mais importante, não só por me dar asas, mas por me ensinar a voar”, escreveu a brasileira no Instagram. Ela postou um vídeo com os melhores momentos de sua carreira como uma das estrelas da marca.



Visualizar esta foto no Instagram.



Dear Victoria, Thank you for showing me the world, sharing your secrets, and most importantly not just giving me wings but teaching me to fly. And all the to the best fans in the ! Love, Adriana

Uma publicação compartilhada por Adriana Lima (@adrianalima) em 8 de Nov, 2018 às 2:00 PST

Adriana Lima se despede da Victoria's Secret

Fonte: Vírgula UOL