Brasil volta para o segundo tempo sem nenhuma mudança

O treinador Tite, não fez mudança no time brasileiro na volta para o segundo tempo do jogo contra a Áustria, em Viena. Com o gol de Gabriel Jesus, por volta dos 36 minutos da primeira etapa, a seleção começou a última parte da partida procurando dominar as ações do meio de campo.

Aos sete minutos, em uma jogada de velocidade de Willian, pela direita, a defesa austríaca, em mais uma ação dura, evitou que o jogador brasileiro cruzasse para o meio da área, onde estavam colocados para receber a bola Gabriel Jesus e Neymar.

As jogadas seguintes do Brasil passasram a ser neutralizadas por faltas violentas cometidas pelos jogadores do time adversário, sem que o árbitro tomasse qualquer providência para punir os faltosos.

Fonte: Agência Brasil