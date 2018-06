Brasil vence, mas Tite cai: veja memes de vitória sofrida

Brasil vence, mas Tite cai

Estava difícil. E o técnico do Brasil Tite comemorou o gol de Phillipe Coutinho contra a Costa Rica no melhor estilo Neymar: rolando no chão! Vem ver:

O Brasil venceu, mas o Tite caiu. Veja estes a alguns memes do jogo contra a Costa Rica na manhã desta sexta.



VAI PORRAAAAAAAA pic.twitter.com/ynuKKfPXR8

— Gifs (@giphz) 22 de junho de 2018

30 DO SEGUNDO TEMPO

VIVE UM DRAMA O BRASIL QUE NAO CONSEGUE FURA A RETRANCA DO ADVERSARIO

TITE OLHA PRA CABINE DA GLOBO

VAI TER MUDANÇA pic.twitter.com/0XjXw6PIjN

— MЦLДMBЮ (@Mul4mb0) 22 de junho de 2018

“PARÔ… parô com isso… falou que ia fazer isso e aquilo, sai daqui! Vai arrumar esse cabelo!” pic.twitter.com/rNMWawwNYI

— Nasser Rodrigues (@nasseroficial) 22 de junho de 2018

SUBSTITUIÇÃO SEGUNDO TEMPO

entra Lady Gaga

sai Neymar pic.twitter.com/CG09biQyJJ

— rod (@rodpocket) 22 de junho de 2018

A História dirá quem foi melhor. #BRA #CRC #Copa2018 pic.twitter.com/xbNnXJjdqp

— Jornal O Globo (@JornalOGlobo) 22 de junho de 2018

Gesto artístico é o que mais tem nos jogos da seleção brasileira. #BRA #Copa2018 pic.twitter.com/UStGuAZhHO

— Dan (@DanPimpao) 22 de junho de 2018

Traz esse equipamento pro Neymar jogar no segundo tempo sem cair peloamordi VAMO BRASIL#BrasilGanha pic.twitter.com/qoEJLxXAwA

— Andreza com Z (@AndrezaRafaely) 22 de junho de 2018

#BrasilGanha

Vírus de Neymar atinge até o técnico Tite pic.twitter.com/xnEbYkOpnf

— Gordin #QUEEN (@GordinhoTM) 22 de junho de 2018

