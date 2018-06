Brasil teve 19 chances de gol na fase de grupos da Copa, mas marcou 5

Levantamento divulgado hoje (29) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mostra que, na fase de grupos da Copa do Mundo, na Rússia, a Seleção Brasileira finalizou 56 vezes ao gol e teve em média 58,6% de posse de bola nas três primeiras partidas da competição. A equipe marcou cinco gols em 19 oportunidades reais e passou às oitavas com sete pontos, em primeiro lugar do grupo E.

A avaliação dos jogadores e da comissão técnica é que o time evoluiu no decorrer da etapa inicial do Mundial. “É importante a gente ter solidez. A gente sabe da nossa qualidade na frente e de toda a equipe. A gente fica concentrado para não tomar gols, porque lá na frente, a gente sabe que vai resolver. Saber sofrer fortalece a equipe. A gente não vai ter 100% de domínio no jogo”, disse o goleiro Alisson, após a vitória brasileira (2 x 0) contra a Sérvia.

Segundo as estatísticas da Fifa (Federação Internacional de Futebol), no empate com a Suíca, o Brasil finalizou 20 vezes, sendo quatro na direção da meta adversária, com um gol marcado por Philippe Coutinho.

Domínio

Na vitória contra a Costa Rica, a equipe brasileira dominou a partida: teve 66% de posse de bola, sendo 28% no ataque. O time finalizou 23 vezes, sendo nove no gol e duas foram bolas na rede – gols de Philippe Coutinho e Neymar.

Mesmo sem marcar, o camisa 10, Neymar, foi um dos principais jogadores diante da Sérvia. O atacante deu uma assistência, finalizou sete vezes e acertou 85% dos passes.

Neymar teve êxito em 15 dos 19 dribles executados. Na última partida da fase de grupos, a equipe teve menos posse de bola do que a Sérvia, mas finalizou 13 vezes, seis na meta adversária e marcou dois gols (Paulinho e Thiago Silva).

Na partida, o Brasil teve êxito nas bolas áreas, ponto forte da Sérvia. Foram nove escanteios para o Brasil, contra cinco dos sérvios. O gol de Thiago Silva saiu exatamente da cobrança de escanteio por Neymar. A Sérvia finalizou uma vez ao gol de Alisson.

*Com informações da CBF

Fonte: Agência Brasil