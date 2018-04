Brasil se classifica para fase final da Copa América de futebol feminino

A seleção brasileira feminina de futebol está garantida na fase final da Copa América 2018, que está sendo realizada no Chile. Na noite dessa quarta-feira (11), o Brasil goleou a Venezuela por 4 a 0, em partida disputada no Estádio Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, alcançando a classificação antecipada para a final da competição. Os gols foram feitos por Mônica, Bia Zaneratto (2) e Marta.

A atacante Marta comemora seu gol na vitória por 4 a 0 contra a VenezuelaCBF/Direitos reservados

Com o resultado, a equipe do Brasil lidera o Grupo B da competição e fecha a fase de grupos contra a Bolívia nesta sexta-feira (13). Com três vitórias em três jogos, o time comandado pelo técnico Vadão tem nove pontos e 14 gols de saldo.

As duas melhores seleções de cada grupo avançam para o quadrangular final. As quatro seleções se enfrentam e a que somar mais pontos é a campeã. A vencedora da Copa América e a vice se classificam diretamente para a Copa do Mundo da França em 2019.

*Com informações do site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Fonte: Agência Brasil