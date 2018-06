Brasil melhora no 2º tempo, e Neymar faz 1 X 0

Com o time mais ofensivo, com a entrada de Neymar no lugar de Fernandinho, o time brasileiro ficou mais ofensivo e, em 9 minutos de jogo, havia conseguido boas jogadas de ataque. Numa delas, aos 11 minutos, uma tringulação entre Neymar, Phillipe Coutinho e Gabriel Jesus, Neymar chutou perigosamente contra o gol croata.

Aos 15 minutos, Tite fez mudanças na equipe, colocando Felipe Luís no lugar de Marcelo, e Roberto Firmino no de Gabriel Jesus. Aos 19 minutos, Marquinhos entrou no lugar de Miranda, passando a fazer a dupla de zaga com Thiago Silva, seu companheiro no Paris Saint German.

Aos 23 minutos, numa jogada de triangulação pela esquerda, Neymar recebeu de Phillipe Coutinho, passou pelo seu marcador e chutou de dentro área, marcando o primeiro gol do Brasil.

Fonte: Agência Brasil