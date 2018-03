Brasil está entre os países com mais ciberataques no mundo

Reprodução China e Estados Unidos estão entre os primeiros da lista

O Relatório de Ameaças à Segurança na Internet (ISTR) colocou o Brasil em sétimo lugar na lista de países que recebem mais ciberataques no mundo. O documento produzido pela Symantec avalia 157 nações e foi divulgado nesta terça-feira (27). Estados Unidos, China, Índia, Rússia, Alemanha e Japão estão na frente do Brasil no ranking.

O Brasil é o terceiro país que mais enviou ameaças por spam e o quarto por robôs mundiais. Segundo o relatório, 64% dos e-mails enviados no Brasil são spam. A forma como o usuário navega na internet e a falta de fiscalização contribuem para o problema no Brasil. O relatório descobriu que a instalação de vírus em máquinas como celulares é uma nova modalidade do crime. Esse tipo de golpe aumentou 8.500% no mundo entre 2016 e 2017, e o Brasil foi o sétimo a registrar mais casos.

