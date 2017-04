Brasil embarca para Sul-americano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem na Colômbia

A delegação brasileira de embarcou nesta segunda-feira para a disputa do Campeonato Sul-americano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2016, que acontece entre os dias 19 e 23 de abril na cidade de Paipa, na Colômbia.

A equipe do Brasil de Canoagem Velocidade é composta por 26 atletas e disputará as provas de caiaque e canoa. O técnico Rui Fernandes garante que a equipe vai buscar o maior número de medalhas possível. “O Brasil vai com o objetivo de firmar seu lugar na América do Sul, sendo o principal país na modalidade”.

Nos últimos três anos a equipe ficou com dois ouros por equipe e uma prata, sendo seu principal adversário a Argentina.

Para o atleta Roberto Maehler a equipe sênior está preparada e renovada, “treinamos bastante e estamos prontos para a disputa, e quem sabe trazer para casa umas oito ou nove medalhas. Na competição no ano passado a equipe conquistou a medalha de ouro no K4 200m.

Já a equipe de Paracanoagem embarcou para a Colômbia com seis atletas e segundo o supervisor da modalidade, Leonardo Maiola, a expectativa do Brasil na competição é manter a hegemonia contra os países da região e também começar a preparar a equipe para o calendário internacional que se inicia. “É uma competição importante para a preparação da equipe e buscaremos aqui na Colômbia mais um título para a Paracanoagem Brasileira”, completou.