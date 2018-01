‘Brasil é importante para meta da Asics de dobrar tamanho’, diz gerente de marketing

Divulgação Asics FrontRunner

A Asics anunciou na semana passada a expansão de sua comunidade global de embaixadores de corrida Asics FrontRunner, que vem crescendo com força desde a sua criação na Alemanha em 2010. O Brasil está entre os países que entraram na lista.

Esta diversificada comunidade de influenciadores de todo o mundo compartilha suas próprias experiências para inspirar mais pessoas a correr e se movimentar, por meio do apoio da marca.

“Estamos muito animados com a chegada do projeto no Brasil e em toda a América do Sul e poder liderar sua implementação nos motiva ainda mais. A região tem extrema importância para a meta da Asics de dobrar de tamanho globalmente até 2020 e por isso temos buscado ampliar a presença da marca no continente”, afirma Melanie Conrad, gerente de marketing da Asics para América Latina.

“Com nosso novo manifesto global ‘I Move Me’, lançado no final do ano passado em Londres, reforçamos ainda mais a essência da marca de promover bem estar e qualidade de vida por meio do esporte. Poder contar com um time diverso de embaixadores para inspirar as pessoas a se movimentar e se desenvolver, como pessoas e como corredores, será fundamental para difundir nossa filosofia e construir uma relação mais próxima com todos os apaixonados por esporte, não apenas corredores de performance”, completou Melanie.

Contando com corredores de todas as categorias, os membros da ASICS FrontRunner promovem a ideia do prazer em praticar exercícios e inspirar as pessoas com suas atividades, além de apoiar outros ao longo de suas próprias jornadas de corrida. A comunidade compartilha sua paixão, conhecimento, rotinas de treino, diversão e amizades, seja offline com a convivência nos dias de corrida, clubes e comunidades locais, bem como on-line para suas comunidades digitais. Por meio de um conteúdo alinhado com a filosofia da marca, mente sã em corpo são, os membros geraram cerca de 200.000 postagens em 2017, atingindo 16 milhões de pessoas e resultando em 46 milhões de likes em todo o mundo.

O projeto global, continuamente em expansão, está aumentando a comunidade de 500 para 700 membros, com novos mercados adicionados ao programa, incluindo Brasil, Dubai e EUA. Só na América do sul, serão selecionados 14 perfis entre homens e mulheres.

A força da atual equipe ASICS FrontRunner está na diversidade de seus membros, que incluem uma mistura de corredores de performance (maratonistas, triatletas, ultracorredores), corredores iniciantes e aqueles que buscam apenas diversão. Além disso, são também diversos em termos de idade, status social ou seu histórico com a corrida. Todos têm o amor pelo esporte e o entusiasmo para inspirar em comum.

Bjorn Hamacher, vice-presidente de Marketing da ASICS EMEA comenta: “A comunidade ASICS FrontRunner é sobre reunir pessoas que compartilham o mesmo amor e paixão por correr. Queremos estar na vanguarda da criação de uma comunidade engajada que possa ajudá-los a crescer como pessoas e também como corredores. A nova campanha da marca ‘I MOVE ME’ também visa reunir as pessoas e inspirá-las a serem saudáveis e felizes por meio do movimento. Como marca, a ASICS está perfeitamente posicionada para liderar o caminho com muitos anos de experiência em ajudar as pessoas a fazer exatamente isso. Pretendemos construir uma rede diversificada de corredores em todo o mundo, abrindo fronteiras, compartilhando experiências e contando suas histórias nas redes sociais “.

Para se tornar um membro da equipe todos os candidatos devem demonstrar paixão por correr, um forte desejo de fazer parte da comunidade e compartilhar sua jornada para inspirar os outros ao longo do caminho. Cada região será capitaneada por uma equipe de especialistas da marca que utilizará sua experiência para liderar a comunidade.

Os corredores devem candidatar-se pelo site: www.asics.com/br/pt-br/frontrunner

A fase de inscrições começa em 17 de janeiro de 2018 e se encerra em 11 de fevereiro de 2018.

Os candidatos aprovados serão anunciados em 21 de fevereiro de 2018.

Países que já fazem parte da ASICS FrontRunner:

Espanha, Itália, Áustria, Reino Unido, França, África do Sul, Suíça, Hungria, República Checa, Eslovênia, Alemanha, Polônia, Suécia, Holanda e Rússia.

Novo membros:

Brasil, Chile, Argentina, Peru, Portugal, Noruega, Dinamarca, Bulgária, Sérvia, Grécia, Bielorrússia, Ucrânia, Cazaquistão, Turquia, Dubai, Bélgica e EUA.

Fonte: Vírgula UOL