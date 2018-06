Brasil e Croácia fazem 1º tempo de muita marcação, e ficam no 0 x 0

O jogo em Liverpool começou com a Croácia pressionando o time brasileiro, não dando espaço para que Casemiro e Paulinho saíssem jogando. Os dois treinadores concentram suas equipes no meio de campo, na tentativa de dominar as ações de ataque. A partir dos 10 minutos de jogo, o time da Croácia passou a explorar o lado esquerdo do Brasil, a fim de aproveitar as subidas do lateral Marcelo. Tite, inclusive, chamou Marcelo à beira do gramado, e o orientou sobre a presença de Modric pelo aquele lado do campo.

A partir dos 20 minutos do primeiro tempo, a seleção brasileira, para sair da pressão exercida pela Croácia, alterou um pouco a saída da bola, fazendo lançamento longo, explorando a velocidade de Willian pelo lado esquerdo da defesa da equipe croata. Por causa da marcação forte em Phillipe Coutinho pelo lado direito, o jogador inverteu a posição com Willian e passou a ocupar o espaço pela esquerda, a fim de confundir a marcação adversária. Apesar das mudanças táticas, as duas seleções ainda cincentravam suas ações no meio de campo.

Aos 30 minutos, o time brasileiro ainda sentia dificuldade de fazer jogadas de ataque, pois só tinha conseguido finalizar no gol croata em duas oportunidades. As jogadas longas, com bolas alçadas pelas laterias eram as únicas jogadas do Brasil que ofereciam perigo à defesa da Croácia. Em uma delas, Paulinho apareceu de surpresa pelo lado direito da defesa adversária, fez o passe para o meio da área, mas Gabriel Jesus estava bem marcado e a jogada foi neutralizada.

O primeiro tempo terminou, com as duas seleções mantendo o mesmo esquema de como começaram o jogo, concentrando a maioria dos jogadores no meio de campo e com poucas jogadas de gol. O jogo também foi caracterizado por uma marcação forte dos dois times, inclusive com as algumas jogadas ríspidas e pouco amistosa. Para o segundo tempo a expectativa é quanto à entrada de Neymar. Tite deverá decidir entre Willian e Phillipe Coutinho.

Fonte: Agência Brasil