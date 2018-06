Brasil define uniforme que usará nos três jogos da primeira fase

O uniforme da Seleção Brasileira para os primeiros três jogos da primeira fase da Copa do Mundo na Rússia já está definido.

Na partida de estreia contra a Suíça, no domingo (17), às 15h, em Rostov On Don, e no último jogo contra a Sérvia, em Moscou, no dia 27, os jogadores vão entrar em campo com a tradicional camisa amarela, calção azul e meiões brancos.

Já contra a Costa Rica, no dia 22, em São Petesburgo, na segunda partida da fase grupos, o Brasil vestirá o uniforme todo em azul.

O goleiro brasileiro, no entanto, usará o uniforme todo verde nos três jogos da primeira fase.

*Com informações da CBF

Fonte: Agência Brasil