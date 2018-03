Brad Pitt e Leonardo DiCaprio estarão em filme de Tarantino sobre Charles Manson

(Foto: divulgação/ montagem) Brad Pitt e Leonardo DiCaprio

Leia maisKate Winslet e Leonardo DiCaprio ajudaram a salvar uma mãe com …Leonardo DiCaprio doa US$ 1 milhão para ajudar vítimas do furacão …

Dois dos maiores atores de Hollywood vão contracenar juntos pela primeira vez. Brad Pitt e Leonardo DiCaprio estarão no novo filme de Quentin Tarantino, informa o NME. De título Once Upon A Time In Hollywood (Era Uma Vez em Hollywood), o longa retrata os assassinatos da Família Manson em Los Angeles, EUA, no ano de 1969.

Na trama, DiCaprio interpretará Rick Dalton, um ator de TV que luta para sobreviver em Hollywood, e Pitt será Cliff Booth, amigo e dublê de Dalton. Os dois personagens serão vizinhos da atriz Sharon Tate, estrela do cinema morta pelo clã de Manson.

O site também informa que o diretor está interessado em ter a atriz Margot Robbie no elenco, além de nomes como Tom Cruise, Al Pacino e Samuel L. Jackson. Pensou?

O filme estreia em 9 de agosto de 2019, curiosamente na data de aniversário de 50 anos dos assassinatos cometidos pela família Manson.

20 tons de Brad Pitt

1 de 20

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Enlouquece na cama

Créditos: Reprodução

É selvagem

Créditos: Reprodução

Sensualiza comendo

Créditos: Reprodução

Olha a pegada

Créditos: Reprodução

E o sorriso?

Créditos: Reprodução

Boy magia até quando jovem

Créditos: Reprodução

Homem também chora

Créditos: Reprodução

É sujo (às vezes)

Créditos: Reprodução

Cozinha pra família

Créditos: Reprodução

É misterioso

Créditos: Reprodução

Conquista as novinhas

Créditos: Reprodução

É bom de briga

Créditos: Reprodução

É romântico

Créditos: Reprodução

Sabe dançar

Créditos: Reprodução

Tem olhar 43

Créditos: Reprodução

Usa roupão

Créditos: Reprodução

Atende os vizinhos assim

Créditos: Reprodução

Curte viajar

Créditos: Reprodução

E frequenta bares

Créditos: Reprodução

Entendeu?

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Famosos

Casamento de Luísa Sonza e Whindersson Nunes

Famosos

Casamento Whindersson Nunes e Luísa Sonza

Famosos

Jojo Todynho se transforma em princesa para ensaio

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL