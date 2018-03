BR-163 será tema de audiência na AL nesta segunda

A pedido do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho (PSB), em parceria do senador Wellington Fagundes (PR), será realizada uma audiência pública, nesta segunda-feira (05.03), às 9 horas, no auditório Milton Figueiredo, para debater sobre a situação da infraestrutura rodoviária do estado, especialmente, obras na BR-163, no trecho que liga Cuiabá a Rondonópolis, importante via para o escoamento da produção, e a travessia urbana de Cuiabá a Várzea Grande.

Estão confirmadas as presenças de prefeitos e vereadores da Baixada Cuiabana e de Rondonópolis, também deputados das bancadas estadual e federal, senadores e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Valter Casimiro Silveira, além de representantes da sociedade organizada.

“Vamos realizar mais uma discussão ampliada sobre a situação da infraestrutura de Mato Grosso, para que juntos possamos articular melhorias ao setor, especialmente, nesse trecho é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico, uma vez que o escoamento da produção agropecuária depende dessa rodovia. Por isso, contamos com a participação de representantes de todos os segmentos da sociedade”, afirma Botelho.