Botelho e Wilson saem em defesa da homenagem que Barranco quer fazer a Lula

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (PSB), foi o primeiro colega de Parlamento a sair em defesa nesta semana, do deputado petista Valdir Barranco que propôs conceder título de Cidadão Mato-Grossense ao ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva pelos trabalhos realizados por Mato Grosso.

A proposta foi aprovada pelos parlamentares na semana passada. O documento apresentado pelo deputado petista Valdir Barranco homenageia Lula pelos serviços prestados pelo Brasil principalmente para Mato Grosso.

Mas por Lula ser acusado de ser comandante máximo e principal beneficiário do esquema de corrupção instalado na Petrobras, cujos desvios somam bilhões de reais, a proposta de Barranco chegou a ser refutada na Assembleia pelo deputado social democrata, Adalto de Freitas, mais conhecido como Daltinho.

O colega da Casa de Leis, chegou mesmo a propor a anulação da votação que aprovou a homenagem, por acha-la ‘descabida e desrespeitosa’.

Na redes sociais Barranco também colecionou uma ‘chuva de críticas’, como do Movimento Brasil Livre, que manifestou duramente contra o parlamentar, pela escolha de Lula para ganhar um título de cidadão mato-grossense.

O ex-presidente petista é alvo de cinco ações penais, três estão no âmbito da Lava Jato, uma na operação Zelotes e uma na operação Janus. Três processos correm no Distrito Federal e dois em Curitiba. Ainda, paralelamente, o ex-presidente também é investigado pela Polícia Federal.

Na posse da nova presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) nesta segunda-feira (17), Botelho garantiu legitimidade à proposta de Barranco.

De acordo com Botelho, o título foi aprovado pelo parlamento e ele, na condição de presidente, não poderia interferir. ‘Poderia me intrometer se fosse em casos gritantes, como por exemplo homenagear um traficante. Agora contra o Lula não tem nada que leve o cancelamento do título’.

O presidente da Mesa Diretora do Legislativo estadual ainda lembrou que os dois mandatos de Lula, na presidência foram marcados ‘pela implementação bem sucedidas de programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família, e de acesso aos mais pobres a linhas de créditos, salários mais altos, geração de empregos e melhor qualidade de vida em educação, moradia, infraestrutura e saneamento e outros dos quais o Estado de Mato Grosso foi e está sendo incalculavelmente beneficiado’.

Agora, ainda frisou Botelho, cabe a ‘Barranco marcar a data para que Lula venha à Mato Grosso receber o título da Assembleia Legislativa’.

Nesta última quarta-feira (19), outro deputado, o tucano Wilson Santos, fez igualmente a defesa de Barranco.

Ainda que seja um crítico ferrenho das gestões petistas, Santos que voltou recentemente para a Assembleia para realizar a defesa do VLT,com a promessa de retonar, em breve, para o comando da Secretaria de Estado de Cidades (Secid), disse que apenas o tempo colocará Lula em seu devido lugar na história do país. Mas a homenagem do colega de Parlamento é legítima e incontestável.

“Como professor de história é muito difícil julgar alguém viva porque a personalidade viva causa dois sentimentos: o amor e o ódio. Por isso que a história espera passar, decantar e amadurecer para que genuinamente a verdade apareça. Não quero acusar nem defender”, disse o parlamentar.

Ao se solidarizar com Barranco, ainda frisou que não há qualquer condenação em razão do título. Ressaltando que se estivesse presente na sessão votaria a favor do título à Lula. E mandou um durou recado aos que têm criticado o deputado petista ‘que é praxe da Casa não desdenhar de nenhum requerimento de colegas’

Argumentando, no entanto, que talvez o momento do título tenha sido inoportuno, sob o ponto de vista das acusações que pesam contra Lula. ‘O ex-presidente da República encontra-se sob fogo cruzado como jamais viveu em sua vida, como talvez nenhuma liderança nacional tenha vivenciado experiência como essa’.

O título que Barranco quer oferecer a Lula – que sob seu olhar é uma homenagem tardia pelos tamanho dos trabalhos que o ex-gestor fez para o Estado -, foi aprovada em primeira votação e segue para última, possivelmente ainda este mês

De acordo com deputado petista, o presidente Lula tem uma história de dedicação por Mato Grosso, desde do início dos 70 quando andava por aqui para fortalecer o movimento sindical e do Partido dos Trabalhadores.

Ainda cita os projetos realizados em Mato Grosso pelo ex-presidente. “Ele tem muitas ações no Estado isso ninguém pode negar. Na BR-158, por exemplo, nenhum presidente investia na rodovia porque não tinha coeficiente eleitoral no Araguaia. Na gestão do Lula foram feitos 310 quilômetros de asfalto. Além dos programas Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida”, pontua.