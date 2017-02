Botafogo busca primeira vitória no Carioca em 2017

Ainda sem saber o que é vitória na Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, o Botafogo recebe o Macaé neste sábado, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela terceira rodada, tentando manter vivo o sonho de disputar as semifinais. O Glorioso soma apenas um ponto no Grupo B e vem de derrota de 2 a 0 para o Madureira e de empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu.

Priorizando a Copa Libertadores, competição pela qual tem jogo decisivo na quarta-feira contra o Colo-Colo, no Chile, neste sábado O Glorioso terá uma boa oportunidade para vencer a primeira, pois além de jogar em casa, vai duelar contra o lanterna da chave, que sequer conseguiu pontuar e vem de derrota de 3 a 0 para o Flamengo.

“Sabemos que a campanha do Macaé não é das melhores, mas isso não significa que vamos encontrar facilidades, muito pelo contrário. Eles farão de tudo para conseguir a vitória e precisamos estar bem atentos”, disse o lateral esquerdo Gilson.

Na visão do técnico Jair Ventura, o fato de o Botafogo escalar um time de reservas não diminui as suas chances de vitória.

“Nós temos condições de buscar o resultado, pois muitos se surpreenderam com a qualidade de nosso grupo e com o talento de atletas da base. Alguns, como o Marcelo (zagueiro), acabaram ganhando a posição na Copa Libertadores. Todos contam com a minha confiança e podem nos ajudar”, disse Ventura.

O treinador não antecipou a escalação, porém, mais uma vez vai dar oportunidade a jovens da base como o lateral direito Marcinho, o zagueiro Igor Rabello, o volante Matheus Fernandes e o meia Leandrinho. Atletas mais experientes que ficaram em segundo plano na Libertadores, como o zagueiro Renan Fonseca e o volante Rodrigo Lindoso, também estarão em ação.

Pelo lado do Macaé, o técnico René Simões, que dirigiu o Botafogo no ano passado, quer ver uma evolução de sua equipe.

“Não conseguimos ainda encontrar o nosso melhor futebol e temos que saber lidar com a pressão. Mas estamos certos de que o caminho do trabalho vai nos ajudar e acredito em um bom resultado neste sábado”, disse René.

Sobre a escalação, a tendência é que o zagueiro Aislan seja preservado por causa da péssima atuação contra o Flamengo, quando inclusive fez um gol contra. Se isso acontecer, André Paulino deve ganhar uma oportunidade. Porém o time só será divulgado minutos antes do confronto.

Pelo regulamento, nesta Taça Guanabara todos os clubes se enfrentam dentro dos seus respectivos grupos. Após todos os confrontos, os dois primeiros colocados passam para as semifinais. (Com Assessoria)