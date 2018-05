Bope reforça patrulhamento em complexo de favelas no centro do Rio

O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro reforçou o patrulhamento em comunidades do centro do Rio de Janeiro desde a madrugada de hoje (8), quando foi registrado confronto entre criminosos de quadrilhas rivais.

O patrulhamento recebe apoio do Grupamento de Intervenções Táticas (GIT), das Unidades de Polícia Pacificadora.

Segundo a Coordenação de Polícia Pacificadora, grupos de criminosos partiram do Fallet e entraram em confronto com quadrilhas do Complexo de São Carlos durante a madrugada.

Não há informações oficiais sobre mortos ou feridos nos confrontos entre os criminosos. Segundo a PM, os policiais não chegaram a entrar em confronto com os criminosos e não houve incidentes com seus efetivos.

Também na manhã de hoje, a PM realiza uma operação no Morro da Babilônia, no Leme. Policiais do Batalhão de Ações com Cães atuam no local.

Fonte: Agência Brasil