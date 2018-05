Bope fere dois homens e apreende armamento pesado em Santa Teresa

Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) faz, desde o início da manhã deste domingo (20), uma operação no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, região central da cidade. Na ação, dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas ficaram feridos, e os militares apreenderam armamento pesado.

Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que, ao entrar na Rua Barão de Petrópolis, os policiais do Bope foram atacados por homens armados. Houve confronto. Após o término do tiroteio, os militares encontraram dois suspeitos feridos e os levaram para o Hospital Souza Aguiar, onde foram socorridos. Com eles, foram apreendidos um fuzil, uma pistola, uma granada e uma motocicleta, além de uma quantidade de drogas ainda não contabilizada.

Santa Teresa é um bairro conhecido pelas construções históricas do século 19, além de elegantes casarões construídos até os anos 40. Uma das atrações do bairro é o bondinho, meio de transporte que ainda hoje é usado por turistas e moradores de Santa Teresa, que também tem hotéis de luxo e bares e restaurantes que se destacam pela alta gastronomia.

Fonte: Agência Brasil