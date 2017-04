‘Bonequinha de Luxo’ inspira coleção incrível de vestidos de noiva

O “pretinho básico” ganhou fama e destaque mundiais na silhueta magra e elegante de Audrey Hepburn, com o inesquecível “Bonequinha de Luxo”.

O figurino assinado por Hubert de Givenchy é clássico, atemporal e discreto, características que também marcam a nova coleção de vestidos de noiva da estilista libanesa Reem Acra.

Encantado pelo corte elegante das peças e pela atuação de Audrey Hepburn, Reem Acra decidiu desenhar vestidos para noivas que querem fugir do convencional. A nova coleção tem como carro-chefe um vestido de noiva preto, cor que quebra a tradição de peças claras e iluminadas.

Há também opções em off-white com detalhes em preto, além de um vestido bordado com ares de realeza, para mulheres que não abrem mão do clássico.

A Harper’s Bazaar preparou um ensaio exclusivo com as peças. Se liga:

Fonte: Vírgula UOL