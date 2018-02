Bonecos gigantes de Ivete grávida, Donald Trump e Chaves desfilam em Olinda

(Foto: reprodução/Instagram)

Quem chamou a atenção no Carnaval de Pernambuco desta segunda, 12, foi o Desfile dos Bonecos Gigantes de Olinda. Na ala dos ‘bonecões’ caricatos estavam o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, o líder da Coreia do Norte Kim Jong-un, o juiz federal Sérgio Moro, o cantor Michael Jackson, o personagem Chaves e ela, claro, Ivete Sangalo grávida de gêmeos.

E não para por aí! Figuras clássicas dos quadrinhos e da música também desfilaram pelas ruas charmosas e coloridas da cidade ao lado de nomes atuais. Batman, Beatles, Luciano Huck, Freddie Mercury, Pelé, Superman, Tim Maia, Roberto Carlos, Kiss, Rolling Stones e Star Wars marcaram presença.

Uma mistura de mundos e culturas que só acontece em um único lugar: no Carnaval de Olinda.

Confira como foi:

Fonte: Vírgula UOL