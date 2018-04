Bon Jovi dá “atestado” para banda que abriu seu show poder faltar na escola

Contagious e Bon Jovi

Na semana passada, a banda Contagious, de Dallas, nos Estados Unidos, abriu um show do Bon Jovi na região. Um grande passo na carreira dos meninos!

Porém, a banda é formada por três adolescentes! Portanto, para abrirem o show, Johnson (guitarra e vocal), Cayden Diebold (baixo) e Jake Douglas (bateria) tiveram que faltar nas escola.

Foi aí que Jon Bon Jovi teve a brilhante ideia de fazer um atestado e compartilhou o documento no Facebook.

“A quem possa interessar, por favor, perdoe os membros do Contagious por não terem ido à escola nessa segunda, 26 de Março de 2018. Eles estavam ocupados fazendo o meu show de abertura em Dallas”, dizia a carta.

Maravilhoso, sim ou com certeza?

Fonte: Vírgula UOL