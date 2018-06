Bombeiros resgatam corpo de 11ª vítima de naufrágios no Rio

Os bombeiros resgataram na manhã de hoje (11) o corpo 11ª vítima que perdeu a vida em dois naufrágios no litoral do Rio de Janeiro. Dois barcos pesqueiros afundaram na Baía de Sepetiba, na madrugada da última sexta-feira (8), com 21 pessoas a bordo, depois de uma tempestade.

Nove pessoas foram resgatadas com vida no mesmo dia do acidente. Das 11 vítimas que morreram, duas foram encontradas hoje. A décima vítima foi encontrada logo no início da manhã, enquanto a 11ª foi localizada algumas horas mais tarde.

Os bombeiros prosseguem as buscas pelo último desaparecido, segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros.

Fonte: Agência Brasil