Bombeiros encontram corpo que pode ser de um dos desaparecidos após chuvas em MG

As equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Minais Gerais localizaram hoje (8), no Rio Casca, na Zona da Mata do estado, o corpo de uma mulher que pode ser de uma das quatro pessoas que estão desaparecidos em decorrência das enchentes provocadas por temporais que atingiram a região nos últimos dias.

Segundo os Bombeiros, o corpo foi localizado próximo ao limite do município de Rio Casca. De acordo com a Defesa Civil mineira, só após a perícia do Instituo Médico Legal (IML) será possível relacionar ou não o corpo a um dos desaparecidos. “É bem provável que seja [um dos quatro desaparecidos] porque o Corpo de Bombeiros determinou um perímetro de buscas. As chances são grandes, mas só poderá haver a confirmação após a identificação do corpo e a causa da morte”, explicou à Agência Brasil o assessor de imprensa do órgão, tenente Valmer Andrade.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil do estado, divulgado hoje, desde o início do período chuvoso no estado, no começo de outubro, seis pessoas morreram por causa dos temporais, três delas somente nos primeiros dias de dezembro. Até o momento, 10 municípios já decretaram situação de emergência por causa das chuvas: Buritizeiro, Cristina, Jaboticatubas, Tombos, Congonhas, Novo Cruzeiro, Ribeirão das Neves, Ponte Nova, Caeté e Capinópolis.

Ainda segundo a Defesa Civil, a previsão do tempo para esta sexta-feira é de muita instabilidade e ocorrência de chuvas em praticamente todo o estado. No Triângulo, Central Mineira, Região Metropolitana, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Sul de Minas, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas.

