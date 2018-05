Bombeiros encontram corpo no edificio que desabou em SP

As equipes do Corpo de Bombeiros localizaram no final da manhã de hoje (4) a primeira vítima nos escombros do edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou após um incêndio na madrugada da ultima terça-feira (1º).

Parte do corpo da vitima está soterrada no local identificado como setor 1, local em que as equipes de resgate concentram as buscas manuais pela queda do morador conhecido como Ricardo, que caiu quando tentava ser resgatado. Ontem por volta das 14 horas, a cadela Vasty identificou um sinal de vítima neste setor. As equipes de Buscas e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC) investiram na retirada dos escombros e as equipes encontraram a primeira vítima fatal.

Durante a madrugada, 5 máquinas auxiliaram na retirada dos escombros. Os entulhos do prédio que desabou formam uma montanha de 15 metros de altura. Uma equipe com mais de 40 homens trabalharam na madrugada, quando atingiram escombros habitados por moradores, já que começaram a ser encontradas roupas dos moradores e botijões de gás.

