Bombando na rede

Poucas horas depois do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), quebrar o sigilo da delação do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), nesta sexta-feira (25), o conteúdo se tornou público de toda a imprensa nacional e local. Fux atendeu o pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O procurador-geral argumentou que “a imprensa vem divulgando paulatinamente as informações, o que pode causar gravames às pessoas que são citadas, ante a ausência de contextualização das declarações dos colaboradores”.

Diante da divulgação, o assunto mais comentando nos grupos de WhatsApp em Mato Grosso foi a movimentação financeira da organização criminosa liderada por Silval e os políticos delatados pelo ex-governador.