Bolsa de brindes do casamento real no eBay chega a R$ 250 mil em poucos dias

Dias atrás mostramos que alguns convidados do casamento real de Meghan Markle e príncipe Harry estão vendendo no eBay as bolsas de brindes dadas na cerimônia por uma quantia de R$ 2 mil cada (saiba mais aqui). Porém, a procura é tanta que o item inflacionou rapidamente e está sendo vendido por valores altíssimos.

Tem um convidado que está oferecendo o kit, que contém uma sacola de pano, uma moeda de chocolate, uma garrafa d’água, um imã comemorativo e um tubo com bolo, pelo atual valor de 51, 100 mil libras esterlinas, equivalente a R$ 250, 347 mil na cotação de hoje, 23.

Absurdo? Para muita gente não, pois pasmem, há 104 lances no produto e a disputa cresce a cada minuto. Confira:

As pessoas estão realmente faturando alto em cima da lembrança do casamento. A inglesa Claire Oliver, de 31 anos, chegou a vender a bolsa de brindes por 21,4 mil libras, que dá cerca de R$ 104 mil, informa o Metro.

Segundo o site, o kit foi dado a 1.200 convidados não VIP que tiveram autorização apenas para entrar no castelo, e não na capela de São Jorge, onde ocorreu a cerimônia.

Veja o kit do casamento real:

